Was für ein Jubiläum! Im Fußball ist Rudi Völler (60) ein absoluter Megastar: Nicht nur als Spieler konnte der gebürtige Hanauer einen Erfolg nach dem anderen einheimsen, auch nach Ende seiner aktiven Karriere 1996 hat er dem Rasensport nie den Rücken gekehrt. Als Trainer, Teamchef der Nationalmannschaft und Funktionär bei Bayer Leverkusen war er in den verschiedensten Bereichen des Fußballs tätig. Anlässlich seines 60. Geburtstages schaut Promiflash noch einmal auf Rudis legendäre Laufbahn zurück.

Obwohl der ehemalige Stürmer schon als Kind den Traum der Profi-Karriere verfolgte, machte er zunächst seinen Realschulabschluss und absolvierte eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Bereits mit 17 Jahren debütierte Rudi in der ersten Mannschaft der Kickers Offenbach in der 2. Bundesliga. Seinen größten Erfolg feierte er 1990: Mit seinen Mannschaftskollegen holte er damals den WM-Titel nach Deutschland! Bei diesem Turnier konnte er neben seinen sportlichen Glanzleistungen auch punkten, als er nach einer Spuck-Attacke des niederländischen Spielers Frank Rijkaard total gelassen blieb.

Rudi hat in diesem Jahr allerdings noch mehr als sein privates Jubiläum zu feiern: Der Ex-Sport-Star hat nicht nur die 60 vollgemacht, sondern freut sich auch über 30 Jahre Liebe mit seiner Frau Sabrina. "Die Geschichte unserer Beziehung hat ihren Anfang auf der Feier zu seinem 30. Geburtstag in Rom, die zwei Tage später am 15. April 1990 stattfand", hat die Dunkelhaarige nun im Gespräch mit Bild berichtet. Im Herbst feiert das Paar sogar Silberhochzeit.

Getty Images Rudi Völler beim WM-Finale 1990 in Rom

Getty Images Rudi Völler und Fredi Bobic beim Match Deutschland gegen Island 2003

Getty Images Rudi Völler mit seiner Frau Sabrina



