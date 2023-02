Nach Bayern-Kritik: Kehrt Manuel Neuer ins DFB-Tor zurück?

Wie sieht Manuel Neuers (36) Zukunft in der Nationalmannschaft aus? Der Keeper machte in den letzten Tagen wegen seiner Aussagen in einem brisanten Interview eher negative Schlagzeilen. Manuel hatte seinen Verein FC Bayern München öffentlich wegen der Entlassung des Torwart-Trainers kritisiert. Das kam bei den Verantwortlichen allerdings gar nicht gut an – und Experten sind jetzt sogar um seinen Platz im Tor der Bayern besorgt. Haben seine Worte auch Auswirkungen auf seine DFB-Karriere?

Bei Sky wurde der neue Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes Rudi Völler (62) gefragt, ob der 36-Jährige nach seinem brisanten Interview noch eine Zukunft in der Nationalmannschaft hat: "Ja natürlich, er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft", stellte Rudi klar. "Auch wenn im Moment sicherlich eine gewisse Diskussion da ist, durch die Art und Weise, was die letzten Wochen passiert ist. Aber bei Bayern ist halt die Hysterie da, wenn es da Diskussionen gibt. Ich kann mir vorstellen, dass die Verantwortlichen, ich kenne ja alle persönlich – wenn sie es nicht schon getan haben – sich noch zusammensetzen und versuchen, das wieder in den Griff zu bekommen", fügte der 62-Jährige hinzu. Er sei optimistisch, dass es mit den beiden wieder klappen wird.

Zuvor hatte Oliver Kahn (53) Manuels Aussagen bereits scharf kritisiert. "Was Manuel im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalović (42) gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht", schoss der Vorstandschef des FCB gegen den Torwart.

