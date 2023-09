"Nicht weiterkommen": Rudi Völler über Hansi Flicks Rauswurf

Er hat nicht mehr seine Rückendeckung. Seit 2021 war Hansi Flick (58) der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Doch nachdem das Team bei der WM 2022 in Katar kläglich versagt hat – und auch die darauffolgenden Testspiele alles andere als gut verliefen, zog der DFB nun die Reißleine: Hansi wurde nach der 1:4-Pleite am Samstag gegen Japan mit sofortiger Wirkung freigestellt. In den Augen von seinem Kollegen Rudi Völler (63) war das leider nicht umgänglich.

"Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen", stellt Rudi in einer offiziellen Erklärung des DFB fest. Auch für den Sportfunktionär sei dies kein einfacher Moment. "Ich habe fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen", erklärt Rudi weiter, bevor er abschließend hinzufügt: "Doch jetzt müssen wir verantwortlich handeln, müssen wir etwas verändern, um bei der Europameisterschaft im eigenen Land die anspruchsvolle und ambitionierte Gastgeber-Rolle spielen zu können, die wir uns alle erhoffen"

Da bereits am Dienstag das nächste Länderspiel ansteht, sitzt übergangsweise Rudi auf der Trainerbank. Dabei wird er unterstützt von Hannes Wolf und Sandro Wagner (35). Anschließend soll zeitnah ein Nachfolger für den geschmähten Hansi gefunden werden.

Anzeige

Getty Images Hansi Flick und Rudi Völler, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Hansi Flick und Rudi Völler, März 2023

Anzeige

Getty Images Rudi Völler, Sportdirektor des DFB

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de