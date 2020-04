Wieder neue Sex-Schlagzeilen um Kris Jenner (64)! Seit 2014 ist die Mutter von Kim Kardashian (39) und Co. bereits mit ihrem Freund Corey Gamble (39) zusammen, mit dem es auch nach sechs Jahren offensichtlich noch blendend läuft. Zuletzt sorgten die zwei mit einer wilden Auto-Knutscherei beim KarJenner-Clan für peinlich berührte Blicke. Das hielt das Pärchen aber nicht davon ab, nun noch einen draufzulegen – und zwar in den Räumlichkeiten von Kylie Jenner (22)!

In einer neuen Folge von Keeping up with the Kardashians verdutzten Kris und Corey selbst das Kamerateam: Eigentlich stattete der Tour-Manager von Justin Bieber (26) seiner Herzensfrau nur kurz während der Arbeit im KylieCosmetics-Büro einen Besuch ab – doch die 64-Jährige wollte ihren Lover nicht wieder gehen lassen. Nach unzähligen zärtlichen Küssen sagte die vielfache Oma: "Geh nicht, hast du nicht wenigstens fünf Minuten? Komm schon." Da war selbst ihr Partner überrascht: "Meinst du das Ernst? Ja, die Zeit werde ich mir nehmen", freute er sich auf das kurze Vergnügen.

Nun musste noch vorgebeugt werden, damit es keine Mitschnitte des flotten Vorhabens geben würde: "Okay, Leute, raus mit euch allen. Hier ist mein Mikro, ich nehme mir eine zehnminütige Pause", scheuchte Kris das Produktionsteam hinaus. Ob nun wirklich was in Kylies Office lief, lässt sich nicht sicher nachweisen – alleine die Aufnahmen der Szene dürften die jüngste Jenner-Tochter aber wohl nicht gerade begeistert haben.

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2020

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2019

