Es kommt zu einem besonderen ESC-Duell! Der eigentliche Eurovision Song Contest sollte dieses Jahr ursprünglich Mitte Mai in der niederländischen Metropole Rotterdam stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Lage wurde das Event abgesagt – eine Alternative präsentierten die Verantwortlichen zunächst nicht. Dafür meldete sich Stefan Raab (53) aus seinem TV-Rentnerdasein zu Wort: Er rief den "Free European Song Contest" ins Leben, der am 16. Mai auf ProSieben ausgestrahlt werden soll. Blöd nur, dass nun doch eine offizielle ESC-Ersatzshow für denselben Tag geplant ist...

Das europaweite Ereignis soll unter dem Namen "Europe Shine a Light" laufen. Das offenbarte nun ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber im Interview mit dem Portal dwdl.de und erklärte in diesem Zusammenhang das Konzept der Sendung. Ziel sei es, 40 europäische Länder und Australien am 16. Mai ab 21 Uhr vor den Bildschirmen zu versammeln. "Das wird kein Eurovision Song Contest mit Voting sein, aber es soll Europa an diesem einen Abend zusammenbringen, es soll die Fans nicht alleine lassen und ganz besonders den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform geben", so Schreiber. Ob die Plattform groß genug sei, darüber werde man noch diskutieren müssen.

Aber warum steht erst jetzt eine Ersatzshow für den ESC fest? "In einer idealen Welt hätte man den ESC 2020 in Rotterdam abgesagt, im gleichen Zug auch schon angekündigt, wer, wann und wo den ESC 2021 ausrichtet und ebenso direkt mitgeteilt, was am 16. Mai 2020 stattfindet", räumte Schreiber in dem Gespräch ein. Doch der zeitliche Druck auf diesen drei unterschiedlichen Entscheidungen sei so groß gewesen, dass das am selben Tag nicht möglich gewesen sei.

