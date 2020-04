Ayse Kök lässt sich nicht unterkriegen! Auch die Modeschöpferin versuchte in der vergangenen Folge ihr Glück bei Die Höhle der Löwen – und stellte dort ihre Innovation vor: ein Gadget, das unerwünschte "Fettpölsterchen" unter Hochzeitskleidern sowie auch anderer Kleidung verschwinden lässt. Doch nicht bei allen Zuschauern kam ihre Idee gut an: Einige Fans der Sendung warfen der Gründerin im Netz sogar Bodyshaming vor. Auch bei den Löwen konnte Ayse nicht punkten und bekam am Ende keinen Deal. Trotzdem sagt die Designerin ganz klar: Sie bereut die Teilnahme an dem Tüftlerformat keineswegs!

Das betonte Ayse jetzt im Promiflash-Interview. "Erstens war das eine großartige Erfahrung", stellte die Gründerin von Ayse Byzanz klar. "Zweitens: Es wird ja ausgestrahlt, von daher kann ich ja nur davon profitieren. Ist doch eine super Werbung. Fantastisch!", führte sie weiter aus. Sie sei sehr dankbar dafür, dass es Formate wie "Die Höhle der Löwen" überhaupt gibt. Die Mode-Enthusiastin würde jederzeit wieder daran teilnehmen.

Auch wenn Ayse sich nicht von der Erfahrung verunsichern lassen will – das Kreuzverhör von Judith Williams (47) hatte sie dann doch etwas eingeschüchtert: "Es klang bei ihr so, als gäbe es schon so eine Erfindung, die eine viel bessere Variante sei. Erst später habe ich herausgefunden, dass das nicht mit meinem Produkt zu vergleichen ist", schilderte die Gründerin. "Aber in dem Moment der Nervosität habe ich das erstmal geglaubt und nicht dagegen argumentiert. Das hatte mich natürlich erstmal total aus der Bahn geschmissen."

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Ayse Kök bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Ayse Kök bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Könnt ihr verstehen, dass Ayse Judith ein bisschen einschüchternd fand? Ja, total! Nein, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de