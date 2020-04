Die Idee dieser Die Höhle der Löwen-Kandidatin kommt bei dem Publikum nicht besonders gut an! Ayse Kök stellte am Dienstag eine ganz besondere Mode-Innovation vor: Sie hatte ein kleines Polster entwickelt, das die Fettröllchen unter Klamotten verschwinden lässt. Mit viel Elan stellte die Brautmoden-Verkäuferin ihre Idee anhand von Models mit unterschiedlichen Konfessionsgrößen vor. Doch nicht bei allen kam das Verschönerungs-Gadget gut an!

"Fettpölsterchen sind normal. So etwas Hochnäsiges. Allein aus diesem Grund würde ich sowas nicht anziehen. Immer diese Schönheitsideale", wettert eine Twitter-Userin. Dieser Meinung schließen sich viele weitere Show-Fans an. Vielen missfällt es, dass der Pitch ein falsches Körperbild vermittle. "Man kann es halt 'Problem' nennen. Oder einfach weibliche Anatomie", urteilt auch ein anderer Zuschauer.

Die Investoren kann die Gründerin ebenfalls nicht komplett überzeugen. Auch wenn laut Aysha keine andere Firma ein ähnliches Produkt bisher auf den Markt gebracht habe, will sich keiner zu einem Deal hinreißen lassen. Davon lässt sie sich aber nicht unterkriegen – sie werde trotzdem weitermachen!

TVNOW / Frank W. Hempel Ayse Kök bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Frank W. Hempel Ayse Kök bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"



