Wie ging es für Siria Campanozzi und Davide Tolone nach ihrem Aus bei Temptation Island weiter? In der Fremdflirtshow zog der brünette Lockenschopf in der fünften Folge bereits die Reißleine. Nach allem, was sich Davide geleistet hatte, konnte und wollte Siria nicht mehr mit ihm zusammen bleiben. In der darauffolgenden Aussprache mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) machte sie deutlich, dass sie ab sofort solo durchs Leben gehen möchte. Doch wie hat sich die Lage nach der Sendung entwickelt? Promiflash hat mit dem "Temptation Island"-Pärchen nach den Dreharbeiten gesprochen!

Tatsächlich sei nach dem letzten Lagerfeuer für Siria und Davide noch nicht alles vorbei gewesen. Das Paar habe sich noch einmal im Hotel ausgesprochen, wie der 20-Jährige gegenüber Promiflash verriet: "Wir haben das Gespräch beide gesucht. Ich habe ihr versucht, einige Sachen zu erklären, wie manche Sachen auch entstanden sind. Wir haben es dann nochmal versucht, eine Beziehung zu führen. Wir waren danach zusammen, aber leider hat es dann nicht geklappt." Aktuell hätten sie zwar hin und wieder miteinander per Handy Kontakt, seien allerdings beide gerade Single.

Siria bereue ihre Entscheidung in der Sendung nicht, wie sie gegenüber Promiflash betonte: "Ich finde nicht, dass ich zu voreilig die Reißleine gezogen habe, ich finde sogar, dass es vollkommen richtig war." Die Bilder noch einmal im Fernsehen zu sehen, hätten ihren Entschluss bestätigt. Mit der aktuellen Situation komme die Schwäbin gut klar: "Mir geht's eigentlich ganz okay damit."

