So hat man Der Bachelor noch nie gesehen. Eigentlich ist das Prinzip der Sendung bekannt: Ein gutaussehender Junggeselle ist auf der Suche nach der großen Liebe. Im deutschen Format lernt der Kandidat rund 22 Teilnehmerinnen bei Gruppen- und Einzeldates kennen und verliebt sich am Ende im besten Fall in eine der Ladys. In den USA wird die Show jetzt etwas abgewandelt: Sie findet nur mit Musikern statt.

Am vergangenen Montag wurden laut Daily Mail die 23 Teilnehmer von "The Bachelor Presents: Listen to Your Heart" enthüllt. Die Sendung zeigt weibliche und männliche Singles, die Musiker oder in der Musikbranche tätig sind. Alle Kandidaten erhoffen sich, durch die Musik einen Lebenspartner zu finden. Sie werden sowohl alleine als auch im Duett Lieder performen, während sie zusammen in einem Haus leben und Dates im Bachelor-Stil haben.

Mit insgesamt sechs Folgen startete die Kuppel-Show am 13. April in Amerika und wird von Chris Harrison (48) moderiert. Die liebesbedürftigen Sänger werden ihr Talent in verschiedenen Genres zum Besten geben: Von Folk über Pop bis hin zu R'n'B. Würdet ihr den Bachelor in dieser Variante schauen? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Stephan Pick Sebastian Preuss, "Der Bachelor"-Kandidat 2020

Anzeige

Getty Images Chris Harrison, Moderator von "The Bachelor Presents: Listen to Your Heart"

Anzeige

Getty Images Chris Harrison im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de