22 Kandidatinnen hat der Bachelor auf Herz, Nieren und Knutschkünste geprüft. Nach acht Folgen war es nun soweit: Sebastian Preuss (29) hat die letzte Rose vergeben. Allerdings überraschte der Rosenkavalier damit, dass er keine der zwei Finalistinnen auswählte, weder Diana noch Wioleta. Damit beendet er das Abenteuer Liebessuche so, wie er es begonnen hat, nämlich als Single. Jetzt ist auch klar, warum er die Frau fürs Leben nicht finden konnte.

Basti hatte schon von Anfang an einige Ansprüche an seine Herzensdame gestellt: Natürliche Schönheit, Verstand, Offenheit und einen gesunden Lebensstil. Diese Punkte konnte für ihn am Ende keines der Mädels restlos erfüllen. Daran hat auch im Finale die Ermahnung seiner Mutter, dass Liebe wachsen muss, nichts geändert. Am Ende hat es ihm wahrscheinlich auch nicht weitergeholfen, drei seiner Auserwählten jeweils zu identischen Dates einzuladen. Das verschaffte dem Münchener auch keine Sympathiepunkte, sondern erweckte eher den Anschein, dass er das Kennenlernen schnell abhaken möchte. Und auch die Gespräche, die zustande gekommen sind, hatten bei langem nicht so viel Tiefgang wie die Zungenküsse, die er eifrig verteilte.

Aber auch einige der Kandidatinnen verrieten schon am Anfang des Reality-Formats, dass sie nicht wegen der großen Liebe mitmachen würden, sondern nur in der Hoffnung auf den Promi-Status dabei seien. Vanessa gab schon in Folge eins zu: "Ich hoffe, der will auch gar kein Date mit mir. Ich will hier einfach ein, zwei Wochen chillen."

TVNOW Bachelor Sebastian und Kandidatin Diana

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk bei ihrem Bachelor-Dreamdate

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss in Tulum im Januar 2020



