Im Blockhaus geht es heiß her. Momentan teilen sich nach seiner Rückkehr Tim und Rebecca die untere Etage eines Betts. Dabei sind sich die beiden Big Brother-Kandidaten nun etwas näher gekommen. Die anderen Teilnehmer diskutieren nun wild, was die Frühlingsgefühle bei den beiden im weiteren Verlauf der Sendung noch auslösen können. Wie es aussah, haben Tim und Rebecca nämlich nicht nur miteinander gekuschelt.

"Tim und Rebecca liegen wie immer im Bett und machen Trockensex", beschrieb Pat die Situation, die sich zwischen den beiden abspielte. Eng umschlungen lagen die beiden Arm in Arm. Obwohl es so heiß sei im Glashaus, schmiegen sich die beiden verdächtig eng aneinander, und das anscheinend jede Nacht. "Wenn wir ehrlich sind, dann ist das schon Petting", fügte er hinzu. Vanessa habe zudem beobachtet, dass sich die beiden mit den Händen auch unter das T-Shirt gingen. Dabei hat sich Rebecca doch erst kürzlich an Philipp geschmiegt.

Doch Pat ist sich sicher, dass da noch mehr passieren könne. "Da liegen die beiden und verteilen ihre Sexflüssigkeiten", meinte er. Wenn man sich in dem 90 Zentimeter breiten Bett so nah sein will, müsse man das echt wollen, davon ist er überzeugt. Auch Gina bestätigt: "Bei den beiden geht es nur um Körpernähe." Ob in Zukunft noch mehr zwischen Rebecca und Tim passiert, wird sich noch zeigen.

Tim bei "Big Brother" 2020

Rebecca, "Big Brother"-Bewohnerin 2020

Rebecca Zöller und Tim bei "Big Brother"



