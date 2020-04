Bei Philipp Kalisch und Rebecca Zöller ist die Wiedersehensfreude groß! Nachdem sie vergangene Woche wegen des Geschlechterkampfs in unterschiedlichen Häusern wohnten, sind sie seit Montag wieder vereint. Und passend zu den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings scheinen sich auch die ersten Schmetterlinge im Bauch breitzumachen. Zwischen Becci und Philipp knisterte es in der Vergangenheit immer wieder: Jetzt gingen sie in die Kuscheloffensive.

Als sich der 30-Jährige auf der Hollywoodschaukel im Garten sonnte, legte sich die Studentin wie selbstverständlich auf ihn. Im Sprechzimmer gab sie dann zu: "Der Philipp ist schon ein schöner Anblick." Und auch der scheint kein Problem mit dem Körperkontakt zu haben, im Gegenteil! "Ich freue mich mega, dass Becci wieder da ist. Das kann eine sehr schöne Woche werden", schwärmte er.

Aber bahnt sich da auch mehr als ein Flirt an? Nein! Denn im Gespräch unter vier Augen erklärte Philipp der 21-Jährigen: "Wenn soll es halt eine sein, wo ich sagen könnte, das sollte die Mutter meiner Kinder sein. Und das sehe ich nicht in Michelle aber in uns halt auch nicht." Sie seien cool miteinander. Daraufhin nickte Becci einfach...

Big Brother, Sat 1. Philipp Kalisch und Rebecca Zöller bei "Big Brother"

© SAT.1/Arya Shirazi Rebecca, "Big Brother"-Kandidatin 2020

Sat.1 Philipp bei "Big Brother" 2020

