Jessica Paszka (30) ist überwältigt! Am vergangenen Mittwoch ist die ehemalige Bachelorette 30 Jahre alt geworden. Aufgrund der aktuellen Situation musste die Feier des runden Geburtstags allerdings vorerst ins Wasser fallen. Dennoch konnte die gebürtige Essenerin zahlreiche persönliche Glückwünsche und Geschenke entgegennehmen, die sie vermutlich auf dem Postweg erreichten. Diese Gesten berührten Jessica sogar so sehr, dass ihr glatt die Tränen kamen!

In ihrer Instagram-Story teilte die gelernte Bürokauffrau den Anblick ihres prall gefüllten Gabentischs: Darauf sind nicht nur zahlreiche Geburtstagskarten, sondern auch mehrere Blumensträuße und Luftballons zu sehen. "Ich bin so krass überwältigt... So viele Nachrichten, so viele Überraschungen, die mich erreicht haben. Ich war nur am Flennen. Ich habe die dicken Augen nicht nur von meiner Allergie, sondern auch von Freudentränen", erklärte die 30-Jährige. Die Glückwünsche seien zudem teilweise sehr emotional gewesen und hätten sie tief berührt: "Ich bin natürlich hin und weg."

Zudem konnte Jessica sich auch über Gratulationen ihrer Social-Media-Anhänger freuen. Eine Begegnung mit einem ihrer Fans im realen Leben blieb dabei aber offenbar glücklicherweise aus: Denn erst vor knapp zwei Wochen stand ein Unbekannter plötzlich mit Geschenken vor ihrer Haustür. Dieser Vorfall hat die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin so beunruhigt, dass sie kurzzeitig sogar nicht mehr zu Hause schlafen wollte.

Jessica Paszka im April 2020

Jessica Paszka im April 2020

Jessica Paszka im Februar 2020



