Julia P. (17) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die selbstbewusste Blondine wurde durch ihre Teilnahme an der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel einer breiten Masse bekannt. In der vorletzten Episode endete ihre Reise bei der Modelshow mit Heidi Klum (46) zwar – privat läuft es bei Julia dagegen umso besser. Denn die 17-Jährige ist frisch verliebt. Mit Promiflash sprach sie über ihr junges Liebesglück!

"Ich bin megaverliebt und überglücklich, denn er gibt mir alles, was mich glücklich macht, und ich kann nur sagen: Er ist der tollste Mann überhaupt!", schwärmte die Dortmunderin im Interview von ihrem Freund. Die aktuelle Gesundheitslage sei zwar für zwei Frischverliebte nicht gerade die vorteilhafteste Situation, doch das Paar halte sich trotzdem brav an die Vorschriften: "Wir machen auf jeden Fall das Schönste daraus", gab Julia sich kämpferisch.

Erst vor wenigen Wochen gab die Beauty die Trennung von ihrem Exfreund bekannt. Nun möchte sie ihre neue Liebe auch mit ihren Fans teilen – ein gemeinsames Foto hat Julia mit ihrem Schatz bereits auf Social Media veröffentlicht.

Instagram / julia.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Julia P. im März 2020

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P., GNTM-Teilnehmerin 2020

Instagram / julia.gntm2020.official GNTM-Bekanntheit Julia P.



