Bei Germany's next Topmodel endete Julias (17) Glückssträhne am vergangenen Donnerstag. Heidi Klum (46) entschied sich, die hübsche Dortmunderin nicht weiter mit auf Castingshow-Reise zu nehmen. Die Blondine scheiterte somit unmittelbar vor dem heiß begehrten Einzug in die Top Ten. Dafür scheint es privat kaum besser für sie laufen zu können: Julia gab nun öffentlich bekannt, gerade frisch verliebt zu sein!

Die bisexuelle Schönheit hatte erst vor wenigen Wochen erzählt, dass zwischen ihr und ihrem damaligen Freund alles aus sei. Seither war sie als Single durchs Leben gegangen – doch diese Tage gehören womöglich der Vergangenheit an. In ihrer Instagram-Story verriet Julia kürzlich: "Ich bin verliebt!" Mit dieser Information gaben sich die Fans der 17-Jährigen aber nicht zufrieden. "Erzähl uns mehr von deinem Crush", schrieb einer im Netz und erhielt tatsächlich eine detaillierte Antwort der verknallten Beauty: "Er ist sportlich, süß, witzig, groß, nett, hat das schönste Lächeln, macht mich immer glücklich und ist der heißeste Mann überhaupt!"

Ob Julia nur verliebt oder fest an ihr Herzblatt vergeben ist, offenbarte sie bislang noch nicht. Glaubt ihr, die Tattoo-Liebhaberin wird bald weitere Details über ihr Liebesleben ausplaudern? Stimmt ab!

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P., bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P. mit einem Freund

Instagram / massimo__sinato Die Top Ten von GNTM 2020 mit Vika Kleinfelder Cibis, Rebecca Mir und Massimo Sinató



