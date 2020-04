Ron Perlman (70) ist wieder in festen Händen! Erst im vergangenen November hatte der "Hellboy"-Darsteller die Scheidung von seiner Frau Opal Stone eingereicht – und das nach 38 Jahren Ehe. Zum damaligen Zeitpunkt soll das Paar schon knapp sechs Monate getrennt gewesen sein. Mittlerweile ist der Schauspieler wieder verliebt – und zwar in eine 23 Jahre jüngere Frau! Es handelt sich um seine "StartUp"-Serienkollegin Allison Dunbar.

Die beiden wurden schon vor knapp einem Jahr erstmals knutschend erwischt. Jetzt zeigen verschiedene Paparazzi-Bilder die Turteltauben bei einem Spaziergang während Rons 70. Geburtstag. Mit dem Hund an der Leine und in lässigen Sportklamotten schlenderten sie in Los Angeles durch die Straßen. Verliebte Blicke oder sichtbare Zärtlichkeiten tauschten die beiden allerdings nicht aus – zumindest gibt es davon keine Fotos.

Allison teilte aber Ende März ein süßes Pärchen-Pic auf ihrem Instagram-Account, das beweist: Der 70-Jährige hat eine glückliche, entspannte Zeit mit ihr. Dafür hatten sie sich beide in weiße Bademäntel gehüllt. Ron kuschelt sich auf dem Bild ganz vertraut an seine Allison.

Getty Images Ron Perlman und Opal Stone bei der Premiere von "To Dust" 2018

Getty Images Allison Dunbar, Schauspielerin

Getty Images Schauspieler Ron Perlman



