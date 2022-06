"Hellboy"-Star Ron Perlman hat seine Allison geheiratet!

Ron Perlman (72) ist wieder unter der Haube! Ende 2019 hatte der "Hellboy"-Darsteller die Scheidung von seiner Frau Opal Stone eingereicht. Kein halbes Jahr später hatte er aber wieder schöne Nachrichten aus seinem Liebesleben zu verkünden. Ron datete die 23 Jahre jüngere Allison Dunbar. Mittlerweile ist klar: Der Altersunterschied steht dem Paar nicht im Wege – es will seine Zukunft miteinander verbringen. Die beiden haben jetzt sogar geheiratet.

Schon vor rund einer Woche haben sich der 72-Jährige und seine "StartUp"-Serienkollegin in Italien das Jawort gegeben – allerdings war die Ehe zunächst nicht rechtsgültig. Wie Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind die zwei erst mal zum Spaß vor den Traualtar geschritten. "Ein Kravis-Ding durchzogen, bevor es im Trend war", witzelte Allison deshalb unter einem Video von sich und Ron an ihrem Hochzeitstag. Ein Insider verriet gegenüber The Sun allerdings: Mittlerweile haben Ron und seine Partnerin die Papiere in Kalifornien unterschrieben und sind demnach offiziell Mann und Frau.

Laut der Quelle hätten die Turteltauben geplant, schon in Europa ganz offiziell zu heiraten, seien aber unter Zeitdruck geraten. "Sie machten Urlaub auf Malta und wollten immer noch unbedingt heiraten, aber sie hatten leider nicht genug Zeit, um die richtigen Papiere zu besorgen", plauderte der Informant aus. Das habe das Duo aber nicht davon abgehalten, trotzdem eine romantische Zeremonie abzuhalten.

Getty Images "Hellboy"-Star Ron Perlman

Instagram / allisondunbar Ron Perlman und Allison Dunbar, Schauspieler

Getty Images Ron Perlman und Allison Dunbar im Dezember 2021 in New York City

