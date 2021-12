Ron Perlman (71) teilt sein Liebesglück mit aller Welt! Nachdem der "Hellboy"-Darsteller im November 2019 die Scheidung von seiner Ehefrau Opal Stone eingereicht hatte, blieb er nicht lange allein: Im April 2020 wurde seine Beziehung zu der 23 Jahre jüngeren "StartUP"-Serienkollegin Allison Dunbar publik. Die Turteltauben zeigen sich allerdings nur selten gemeinsam auf Veranstaltungen. Umso mehr dürften sich die Fans nun über diese Bilder freuen: Ron schritt gemeinsam mit seiner Freundin über den roten Teppich!

Wie DailyMail berichtet, besuchte der 71-Jährige vor wenigen Tagen mit seiner Partnerin die Premiere seines neuen Films "Don't Look Up" im Lincoln Center in New York. Bei dem Event ließ sich das Paar natürlich auch auf dem Red Carpet ablichten: Ron trug an dem Abend einen schwarzen Anzug und rundete seinen Look mit einem grauen Hemd ab. Allison hingegen zog in ihrem weißen Kleid alle Blicke auf sich. Auf den Fotos strahlten die Schauspieler in die Kamera – und wirkten dabei total verliebt.

Obwohl Ron und Allison nur selten gemeinsam Veranstaltungen besuchen, lassen sie ihre Fangemeinde im Netz trotzdem regelmäßig an ihrer Beziehung teilhaben. Erst vor wenigen Wochen genossen die beiden eine Auszeit an der Amalfiküste in Italien – und hielten das auch für ihre Community fest: Die 48-Jährige teilte beispielsweise ein Pärchenbild, auf dem sie Arm in Arm mit dem Sons of Anarchy-Star zu sehen ist.

Getty Images Ron Perlman im Dezember 2021 in New York City

Instagram / allisondunbar Ron Perlman und Allison Dunbar, Schauspieler

Instagram / allisondunbar Ron Perlman und Allison Dunbar im Oktober 2021 in Italien

