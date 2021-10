Nun ist es offiziell – Ron Perlman (71) ist geschieden! Im November 2019 reichte der "Hellboy"-Darsteller die Scheidung von seiner Ex-Frau Opal Stone ein. In ihren 38 Jahren Ehe wurde das Paar Eltern zweier Kinder: Tochter Blake und Sohn Brandon. Nach zwei Jahren der Verhandlung über Unterhaltszahlungen und Vermögensaufteilung ist die Scheidung jetzt durch – und Ron muss tief in die Tasche greifen!

Aus den Scheidungspapieren, die US Weekly vorliegen, geht hervor, dass der Schauspieler seiner Ex-Frau wohl monatlich 12.500 US-Dollar Unterhalt zahlen soll. Zudem sei Ron dazu verpflichtet, Opal 20 Prozent seines jährlichen Bruttoeinkommens auszuzahlen, welches auf über 624.000 Dollar geschätzt wird. Der zu zahlende Höchstbetrag sei dabei aber auf 1,5 Millionen Dollar beschränkt. Doch damit nicht genug. So soll der "Sons of Anarchy"-Star auch die Anwaltskosten der 70-Jährigen übernehmen, die 40.000 Dollar betragen.

Zu Beginn dieses Jahres wurde Ron Perlman bereits für ledig erklärt, was dem Schauspieler angeblich besonders wichtig gewesen sein soll. Der 71-Jährige sei nämlich bereits wieder verlobt und plane seine 23 Jahre jüngere Partnerin Allison Dunbar bald schon zu heiraten.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ron Perlman

Anzeige

Getty Images Ron Perlman, Schauspieler

Anzeige

Instagram / allisondunbar Ron Perlman und Allison Dunbar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de