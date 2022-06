Ron Perlman und Allison feiern Red-Carpet-Debüt als Ehepaar

Ron Perlman (72) und Allison Dunbar feiern ihren ersten öffentlichen Auftritt als Ehepaar! Im November 2019 reichte der "Hellboy"-Darsteller die Scheidung von seiner Ex-Frau Opal Stone ein. Ein halbes Jahr später verkündete der Schauspieler, dass er in seine 23 Jahre jüngere Serienkollegin Allison Dunbar verliebt ist – und ging sogar bereits vor ihr auf die Knie. Vor wenigen Tagen haben sich die beiden Turteltauben das Jawort gegeben. Nun ließen sich Ron und Allison erstmals als Ehepaar auf dem Red Carpet ablichten!

Das Paar feierte am Montag sein erstes Red-Carpet-Debüt als Mann und Frau. Wie Mail Online berichtete, sollen die frischgebackenen Eheleute gerade erst aus ihren Flitterwochen in Europa zurück in die USA gekehrt sein, bevor sie bei der The Pet Gala in Hollywood auf dem roten Teppich posierten. Während Ron in einem lässigen schwarzen Sakko und mit Sonnenbrille erschien, strahlte Allison in einem knappen hellblauen Kleid mit Schulterpolstern – und setzte dabei vor allem ihren funkelnden Ehering perfekt in Szene.

Ebenso wie Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind auch Ron und Allison spaßeshalber vor den Traualtar geschritten, bevor es richtig ernst wurde. Mittlerweile haben die beiden jedoch alle Papiere unterschrieben und gelten demnach rechtmäßig als Mann und Frau.

Getty Images Ron Perlman und Allison Dunbar im Dezember 2021 in New York City

Getty Images Allison Dunbar und Ron Perlman im Juni 2022

Instagram / allisondunbar Ron Perlman und Allison Dunbar

