Seit dem 11. April ist die neue Comic-Verfilmung "Hellboy – Call of Darkness" in den deutschen Kinos zu sehen. Ron Perlman (69), der den roten Dämon in den beiden Teilen aus den Jahren 2004 und 2008 gespielt hatte, wurde allerdings durch Stranger Things-Star David Harbour (44) ersetzt! Kritiker haben das Reboot jedoch eher zerrissen als gefeiert. Als ob Ron das schon vorher geahnt hätte, hatte er die Rolle abgelehnt. Er will lieber einen dritten "Hellboy"-Film, der an die Vorgänger anknüpft.

Der 68-Jährige hatte als Hauptcharakter zwei erfolgreiche "Hellboy"-Filme unter Regisseur Guillermo del Toro (54) abgeliefert. Wie er der Daily Mail erklärte, habe der Regisseur sieben Jahre lang gegen die Wünsche des Filmstudios gekämpft, um Ron als "Hellboy" einzusetzen. "Seine" Filmreihe müsse logischerweise eine Trilogie sein, argumentierte der Darsteller: "Wir haben den ersten Streifen gemacht, dann haben wir den zweiten gemacht, und der zweite war so sehr auf einen dritten ausgelegt, dass es schien, als würde sich alles natürlich zu einem dritten Titel hin entwickeln." Also lehnte er ab, als es hieß, der nächste "Hellboy"-Film solle komplett anders werden. "Ich sagte, ich warte darauf, dass Guillermo die Trilogie beenden will. Das ist das Einzige, was mich interessiert."

Seinem Nachfolger David gibt Ron noch Glückwünsche mit auf den Weg: "Ich wünsche ihm alles Gute. Er scheint ein echt guter Kerl zu sein." Wird euch Ron als Hellboy fehlen? Stimmt in der Umfrage ab!

United Archives GmbH Ron Perlman in "Hellboy"

Getty Images Ron Perlman beim 2018er Tribeca Film Festival

Oscar Gonzalez/WENN.com David Harbour, Schauspieler

