Wann können Ron Perlman (70) und Allison Dunbar als Paar so richtig durchstarten? Der "Hellboy"-Darsteller hat bereits im November 2019 die Scheidung von seiner Frau Opal Stone eingereicht – und das nach 38 Ehejahren. Aber offenbar dauert dem Schauspieler das Verfahren zu lange. Er reichte einen Antrag ein, um zumindest schon mal für ledig erklärt zu werden – und hatte jetzt tatsächlich Erfolg.

TMZ sollen Dokumente vorliegen, in denen der verantwortliche Richter Ron offiziell zum Single erklärt. Die Scheidung ist damit aber noch nicht durch. In verschiedenen Staaten der USA ist es jedoch möglich, das laufende Verfahren in verschiedene Bereiche aufzuteilen, heißt: Die Themen, die bereits geklärt werden konnten, sind demnach vom Tisch. Somit sind der Leinwand-Star und Opal jetzt zwar keine Ehepartner mehr. Belange wie Unterhaltszahlungen oder Aufteilung des Vermögens gilt es allerdings noch zu klären.

Für Ron war es offenbar in erster Linie wichtig, wieder ledig zu sein – der Grund: Der 70-Jährige soll schon Hochzeitspläne mit seiner Allison schmieden. Angeblich soll das Paar sich sogar bereits verlobt haben. Und jetzt, da der dreifache Vater nicht länger verheiratet ist, kann er seine 23 Jahre jüngere Partnerin auch endlich zur Frau nehmen.

Getty Images Schauspieler Ron Perlman

Instagram / allisondunbar Ron Perlman und Allison Dunbar

Getty Images Allison Dunbar, Schauspielerin

