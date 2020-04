Was war der Anlass der Auseinandersetzung zwischen Toni Garrn (27) und Alex Pettyfer (30), mitten auf einer Straße in Los Angeles? Erst im Dezember hatte das Model seine Verlobung mit dem Schauspieler bekannt gegeben. Jetzt wurde das Paar jedoch in allem anderen als trauter Harmonie gesichtet. Ein Video zeigt, wie sie sich in aller Öffentlichkeit zoffen. Während des Streits richtet Toni wütend den Zeigefinger auf ihren Verlobten. Was hatte die Beauty nur so in Rage gebracht? Im Netz konnte sie über die hitzige Diskussion schon wieder scherzen...

Auf Instagram teilte die 27-Jährige einen Auszug des Zoff-Clips und forderte ihre Follower auf, zu erraten, worüber sie sich so aufgeregt hat. Die Reaktionen ließen natürlich nicht lange auf sich warten – die kreativsten repostete Toni schließlich auf ihrem Profil. "Du hast meine Nägel ruiniert!" oder "Ich will den Welpen aber haben!", lauteten zwei der Assoziationen zu Tonis Fingerzeigaktion auf Alex. Andere User waren sich dagegen sicher, dass eine Diskussion über das nächste Essen der Auslöser für dicke Luft gewesen sein muss.

Offenbar handelte es sich bei dem Streit des Paares um nichts Ernstes. "Ich liebe eure Antworten, Leute! Ich muss zugeben, dass viele von euch es auf den Punkt gebracht haben. Es scheint, als hättet ihr ähnliche Probleme wie wir in der Isolation", amüsierte Toni sich über die zahlreichen und humorvollen Antworten ihrer Community.

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

Getty Images Model Toni Garrn

Gigi Iorio / SplashNews.com Toni Garrn und Alex Pettyfer, Februar 2020

