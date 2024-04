Fast ertrunken: Henry Cavill rettete Alex Pettyfer das Leben

Henry Cavill (40) ist scheinbar auch im wahren Leben ein echter Superheld. Das deutet zumindest sein Co-Star Alex Pettyfer (33) im Interview mit Entertainment Tonight an. Sie standen gemeinsam für den Film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" hinter der Kamera. Als es am Set einmal ziemlich brenzlich wurde, habe der Enola Holmes-Darsteller Alex das Leben gerettet. "Er hat mich davor bewahrt, von einem Boot zu fallen. Ich wäre fast ertrunken!", verrät er und fügt hinzu: "Ich kann also offiziell sagen, dass ich von Henry gerettet wurde."

Für die Zusammenarbeit mit Henry ist der Ex-Partner von Toni Garrn (31) sehr dankbar – nicht nur, weil er seinem Kollegen sein Weiterleben zu verdanken hat. Er empfinde es als eine "unglaubliche Ehre", mit ihm zu arbeiten. "Denn es ist eine Lernkurve zu sehen, wie eine Nummer eins [auf der Besetzungsliste] jeden in der Besetzung und Crew behandelt", schwärmt Alex im Interview über Henry. Dass die Zusammenarbeit toll werde, sei ihm von Anfang an klar gewesen. Alex habe nämlich vorab eine E-Mail von dem 40-Jährigen bekommen, in der er schrieb: "Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten".

Natalie Viscuso, die Freundin des Superman-Stars, wird wohl ein ebenso großer Fans von ihm sein. Die beiden sind bereits seit April 2021 ein Paar – den Großteil ihrer Beziehung halten sie jedoch privat. Hin und wieder bekommen die Fans sie aber doch zusammen zu Gesicht. So traten die Turteltauben gemeinsam bei der Premiere seines Films "Argylle" in Seoul vor die Kameras der Paparazzi. Sie sahen ziemlich glücklich aus, als sie eng umschlungen auf dem roten Teppich posierten und miteinander kicherten. Zum Schluss gab es auch noch einen dicken Kuss, bevor Natalie verschwand, um ihren Liebsten mit seinen Filmkollegen posieren zu lassen.

Getty Images Alex Pettyfer, Filmstar

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei der Premiere von "Argylle" in Seoul 2024

