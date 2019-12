Und tschüss, Single-Dasein! Lange ließ Toni Garrn (27) ihre Fans bezüglich ihres Liebeslebens im Dunkeln tappen. Doch am Montag wollte sie die Glücksnachricht nicht mehr länger zurückhalten: Im Netz veröffentlichte sie ein süßes Pärchenbild mit "Magic Mike"-Star Alex Pettyfer (29). Auf dem Foto gibt ihr der Schauspieler einen dicken Schmatzer auf die Wange. Und gleich am nächsten Tag setzte das Liebespaar mit einer weiteren Neuigkeit noch eins drauf – Toni und Alex haben sich verlobt!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 27-Jährige ein Kuss-Bild der beiden, auf dem ein funkelnder Klunker auf ihrem Ringfinger sitzt. "Die Liebe meines Lebens hat mich an Weihnachten auf Knien gefragt, ob ich für immer ihm gehören möchte", schrieb Toni zu ihrem verliebten Post. Alex hätte ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt und ihr gezeigt, was Liebe wirklich bedeuten würde. Und so schwärmt das Model weiter: "Ja, ich kann nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen!"

Die Fans sind außer sich vor Freude – obwohl offenbar nur die wenigsten von ihnen mit dieser Neuigkeit gerechnet hätten: "Wow, also das ist ja mal eine Überraschung", kommentierte eine Userin verdutzt. Das sahen auch andere Fans ganz ähnlich: "Wahnsinn, das ist das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Aber ich freu mich so für euch zwei Hübschen!"

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alexander Pettyfer, Dezember 2019

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alexander Pettyfer, Dezember 2019

Getty Images Toni Garrn im November 2019

