Dieser prominente Radfahrer weiß sich in der momentanen weltweiten Situation gut zu beschäftigen! Der Ex-Politiker, Schauspieler und Bodybuilder verdonnerte kürzlich schon seine Tochter dazu, ihm beim Putzen seiner Cowboystiefel-Sammlung zur Hand zu gehen. Aber nicht nur mit seiner Familie setzt er das Gebot der Stunde um, zu Hause zu bleiben: Einen Mini-Esel und ein kleines Pony lud der Muskelmann ebenfalls in seine vier Wände ein! Vor Kurzem ging es aber auch mal an die frische Luft – und der mysteriöse Radler blieb dabei fast unerkannt.

Es handelt sich um keinen Geringeren als Arnold Schwarzenegger (72)! Auf fetten Reifen und mit einer Sheriff-Kappe auf dem Kopf machte der einstige Gouverneur von Kalifornien am Mittwoch die Straßen seiner Wahlheimat Los Angeles unsicher. Er trug eine Sonnenbrille, die ihn wohl vor den anwesenden Fotografen schützen sollte – mit mittelmäßigem Erfolg. Allein war der "Terminator"-Darsteller aber nicht unterwegs, auch seine Lebensgefährtin Heather Milligan war mit von der Partie.

Dass Arnie auch noch mit über 70 äußerst fit ist, bewies er zuletzt im Juli 2018. Seinerzeit begannen die Dreharbeiten zum Kinostreifen "Terminator 6", in dem er wieder die Hauptrolle spielte. Als der gebürtige Österreicher am Set erschien, lag eine Operation am offenen Herzen nur drei Monate hinter ihm. "Ich hatte immer sehr viel Hilfe. Meine Freundin Heather war da und hat mich den ganzen Tag lang aufgebaut", erinnerte sich der Hollywood-Star im Extra TV-Interview an die Zeit zurück.

P&P / MEGA Arnold Schwarzenegger im April 2020

P&P / MEGA Heather Milligan im April 2020

Getty Images Arnold Schwarzenegger im November 2019

