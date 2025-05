Arnie Schwarzenegger zahlt seit 27 Jahren für ein Filmkostüm

„Arnold Schwarzenegger (77) sorgt auch 27 Jahre nach der Veröffentlichung von "Batman & Robin" immer noch für Aufsehen – und das mit genau dem Film, der damals für viel Kritik sorgte. Laut filmstars.de zahlt der ehemalige Bodybuilder-Star seit fast drei Jahrzehnten jedes Jahr einen Dollar, um ein besonderes Erinnerungsstück aus dem Film zu behalten. Dabei handelt es sich um den ikonischen Mister-Freeze-Anzug, den er während seiner Darstellung des Bösewichts Dr. Viktor Fries getragen hat. Für Schwarzenegger ist das Kostüm offenbar mehr als nur ein Requisit – es ist ein Stück Filmgeschichte. Der legendäre Anzug aus dem DC-Flop, der trotz des Misserfolgs bei Kritikern und an den Kinokassen eine Art Kultstatus erlangte, wird von Arnold also noch heute wie ein Schatz gehütet.

Die ungewöhnliche Geschichte hinter dem Deal verriet Produzent Peter MacGregor-Scott. In einem Interview erklärte er laut AdoroCinema, dass es nicht ungewöhnlich sei, wenn Schauspieler Erinnerungsstücke aus Filmen behalten möchten. Doch bei Arnold Schwarzenegger war es eine besondere Angelegenheit. Er wandte sich direkt an die höchsten Entscheidungsträger des Studios, um seinen Wunsch durchzusetzen. Schließlich wurde ein Mietvertrag aufgesetzt, der es ihm ermöglichte, den ikonischen Mister-Freeze-Anzug für einen symbolischen Betrag von einem Dollar pro Jahr zu behalten. Ursprünglich war nicht geplant, den Anzug in einer Fortsetzung zu verwenden – zu schlecht war das Echo auf "Batman & Robin". Selbst Hauptdarsteller George Clooney (64) gab später zu, dass er seinen Ausflug ins Superhelden-Genre bereut.

Für Arnold Schwarzenegger ist der Film trotz der vielen negativen Kritiken offenbar eine positive Erinnerung geblieben. Die harte Kritik hat seiner Karriere ebenfalls keineswegs geschadet – im Gegenteil, heute zählt er zu den bestverdienenden Schauspielern seiner Generation. Während Arnold Schwarzenegger sich weiterhin als erfolgreicher Schauspieler und Unternehmer über seine zahlreichen Errungenschaften freut, zeigt diese besondere Anekdote, wie humorvoll und selbstironisch er mit seiner eigenen Vergangenheit umgeht. Der Mister-Freeze-Anzug ist für ihn offensichtlich weit mehr als nur ein einfaches Filmkostüm. Vielmehr symbolisiert er ein wichtiges Andenken an eine unverwechselbare Rolle in einer besonders bunten und extravaganten Phase seiner Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Uma Thurman als Poison Ivy und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze in "Batman & Robin", 1997

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige Anzeige