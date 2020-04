Ein neues Gesicht sorgte bei Alles was zählt am Donnerstag für viel Verwirrung. Pablo Konrad hatte einen Gastauftritt als Baubehörden-Mitarbeiter Michael Jahnke, der sich Ben (Jörg Rohde, 36) und Deniz' (Igor Dolgatschew, 36) Club genauer ansehen will. Die beiden hielten ihn im ersten Moment allerdings für dessen Zwillingsbruder Kai, der Partyblogger ist. Auch diese Rolle übernahm Pablo und verriet jetzt, wie es für ihn war, gleich zwei Figuren auf einmal zu verkörpern.

"Die Herausforderung bestand in dem schnellen Wechsel, weil ich nur zehn Minuten Zeit hatte zwischen den beiden Rollen", erklärte der Schauspieler im Interview mit RTL. Das Gute sei aber gewesen, dass der Fokus während der Dreharbeiten eigentlich auf der Rolle des Michael gelegen habe, während dessen Bruder Kai kaum in der Serie aufgetaucht sei. "So war es nicht ganz so anspruchsvoll, aber schon schwierig", verriet er weiter.

Für insgesamt zwei Folgen machte Pablo auf "doppeltes Lottchen", denn es handelte sich hier lediglich um einen Gastauftritt. Ansonsten ist der 29-Jährige viel auf Theaterbühnen in Deutschland unterwegs. Außerdem hatte er schon Auftritte in Serien wie "SOKO Stuttgart" oder "Ein Fall für zwei".

TVNOW / Julia Feldhagen Michael Jahnke (Pablo Konrad), Ben (Jörg Rohde) und Deniz (Igor Dolgatschew) in einer AWZ-Szene

TVNOW / Julia Feldhagen Ben (Jörg Rohde), Deniz (Igor Dolgatschew) und Michael Jahnke (Pablo Konrad) bei AWZ

TVNOW / Julia Feldhagen Ben (Jörg Rohde), Deniz (Igor Dolgatschew), Michael Jahnke (Pablo Konrad) bei "Alles was zählt"



