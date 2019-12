Worauf können sich die Alles was zählt-Zuschauer 2020 freuen? Auch wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, hielt die beliebte Vorabendserie noch die eine oder andere Überraschung bereit: Erst Mitte Dezember gab Darsteller Francisco Medina (42) sein sechstes Comeback als Maximilian von Altenburg bekannt. Seine Rückkehr wird im kommenden Jahr definitiv für spannende Momente sorgen. Ein erster Trailer verrät nun: So dramatisch startet "Alles was zählt" ins neue Jahr!

Achtung, Spoiler!

Kann Maximilian das Steinkamp-Zentrum retten?

Auf rtl.de bekommen die Fans der Daily Soap schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Folgen. Richard (Silvan-Pierre Leirich, 59) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 55) versuchen ihr Zentrum zu retten und brauchen dafür Maximilians Unterstützung. Er soll die Tacla-Rinde, ein seltenes Nahrungsergänzungsmittel, aus Südamerika importieren. Das gelingt ihm auch – aber auf legalem Wege? Kurz darauf stehen nämlich zwei Zollbeamte vor der Tür und die Steinkamps fürchten, dass der Geschäftsmann wieder einmal ein falsches Spiel treibt.

Der Streit zwischen Jenny und Marie eskaliert!

Um ihr Unternehmen vor dem Bankrott zu bewahren, haben Richard und Simone noch eine weitere Idee: Sie wollen ihren Eiskunstlaufkader wieder aufbauen – und zwar mit der amtierenden Weltmeisterin Marie (Cheyenne Pahde, 25). Diese stellt für ihr Comeback aber eine klare Bedingung: Steinkamp-Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 38) soll als Geschäftsführerin zurücktreten. Die Frauen hatten zuletzt nicht das beste Verhältnis, denn Jennys Noch-Ehemann Deniz (Igor Dolgatschew, 36) hatte sie mit Marie betrogen und ist mittlerweile auch mit der Eiskunstläuferin zusammen. Als ihre Eltern Maries Wunsch dann auch noch nachgeben und Jenny entlassen, droht sie erneut einen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Eine Szene zeigt, wie sie eine Feuerwerksrakete auf die Deniz und Marie loslässt – kommen die beiden mit dem Schrecken davon?

Marian und Lena haben eine Ehekrise!

Als Paar stehen Lena (Birte Glang, 37) und Marian (Sam Eisenstein, 47) schwierige Zeiten bevor. Die gelernte Fitnesstrainerin konzentriert sich momentan voll und ganz auf die Karriere. Dabei bleibt die Zweisamkeit mit ihrem Mann jedoch oft auf der Strecke. Verzweifelt vertraut sie sich ihrem Ex-Freund Maximilian an: "Ich habe Marian immer geliebt..." Und der fragt sie daraufhin, ob sie das immer noch tue – die Antwort wird den Zuschauern jedoch vorenthalten.

Zwei neue Gesichter mischen Essen auf!

Schon im November stellte RTL Franziska van der Heide (27) als die Neue im Cast vor. Viele dürften die Schauspielerin noch als Mieze aus GZSZ kennen. Bei "Alles was zählt" schlüpft sie nun in die Rolle von Köchin Ina – und die hat ihre Schwester Lucie (Julia Wiedemann) im Schlepptau. Die beiden werden Ingos (André Dietz, 44) und Bens (Jörg Rohde, 35) neue Nachbarinnen – und die Chemie scheint auf Anhieb zu stimmen.

TVNOW / Julia Feldhagen Francisco Medina als Maximilian von Altenburg bei "Alles was zählt"

TVNOW / Julia Feldhagen Marie (Cheyenne Pahde), Deniz (Igor Dolgatschew) und Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) bei AWZ

TVNOW / Kai Schulz Simone, Richard und Jenny bei AWZ

TVNOW / Julia Feldhagen "Alles was zählt"-Szene mit Marian (Sam Eisenstein) und Lena (Birte Glang)

TVNOW / Kai Schulz Ina (Franziska van der Heide) und ihre Schwester Lucie (Julia Wiedemann) bei "Alles was zählt"



