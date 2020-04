Ob Evelyn Burdecki (31) so vielleicht die große Liebe finden wird? Nachdem es mit ihrem Bachelor in Paradise-Flirt Domenico De Cicco (37) nicht so richtig klappen wollte, ist die Dschungelkönigin von 2019 inzwischen wieder auf der Suche nach ihrem Mr. Right. Im Promiflash-Interview verriet sie kürzlich, dass sie sich einen Bauern-Typen wünscht, "der lieb ist, einen schönen Bierbauch hat, gut zu einem ist und nicht fremdgeht." Na, ob das was wird? Nun will ausgerechnet DSDS-Star Pietro Lombardi (27) Abhilfe schaffen und der Blondine einen Mann suchen!

Via Instagram-Livestream plauderte Evelyn nun mit Vox-Moderatorin Laura Dahm über ihre Liebessuche – woraufhin Pietro in den Kommentaren glatt seine Hilfe anbot und sich auch gleich nach allen Infos erkundigte! "Ja süß! Ist doch schön, wenn die Kollegen einem helfen. Das finde ich gut", freute sich die 31-Jährige daraufhin. "Wir verstehen uns gut, ich und Pietro."

Wenn sie sich so gut verstehen – wie wäre es denn dann mit dem Musiker selbst? Das wollte auch Laura gleich von Evelyn wissen. Schließlich ist Pietro bekanntlich auch schon ein Weilchen single. "Ja, also er ist supernett. Er ist natürlich auch ein attraktiver Mann", wich die Beauty aus. "Aber ich glaube, er ist da wie ich, [...] noch nicht bereit. Ich glaube, dieses Erzwingende, das passt sowieso nicht." Sie würde sich da etwas Spontaneres wünschen.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin von 2019

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im März 2020



