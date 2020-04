Liz Hurley (54) will nicht mehr einsam sein. Der Hollywoodstar geht seit 2013 offiziell alleine durchs Leben – zumindest in den Augen der Öffentlichkeit. Wegen der aktuellen Situation verbringt die Gossip Girl-Schauspielerin viel Zeit gemeinsam mit der Familie in ihrem Landhaus im englischen Herefordshire. Jetzt machte die Powerfrau ein überraschendes Geständnis: Sie enthüllte, wie es in ihrer Gefühlswelt aktuell aussieht und was sie sich besonders wünscht.

"Ich würde mich so gern in jemanden verlieben. Das wird aber sicherlich nicht passieren, weil ich mit meinen Blutsverwandten eingesperrt bin", gab Liz am vergangenen Sonntag gegenüber dem britischen Magazin Hello! preis. Offenbar hat das Model seine Einstellung zum Thema Liebe und Partnerschaft überdacht. "Vielleicht werde ich, wenn alles vorbei ist, richtig auf die Suche gehen", fügte sie hinzu. Eigentlich ist die Laufstegschönheit als glücklicher Single bekannt. Von diesem Dasein hat die Britin aber anscheinend genug.

Die Beauty war von 1987 bis 2000 mit dem Schauspieler Hugh Grant (59) liiert. Den Schritt vor den Altar haben die beiden allerdings nie gewagt. Stattdessen hat der Brite 2018 seine Freundin Anna Eberstein geheiratet. Hugh und Liz pflegen trotzdem eine innige Freundschaft.

Jeff Spicer/Getty Images Liz Hurley bei der Brilliant Is Beautiful Gala

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im April 2020

Getty Images Liz Hurley und Hugh Grant im Juni 1999



