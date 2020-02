Hugh Grant (59) turtelt über den roten Teppich! Es war die Überraschung im Mai 2018: Der Schauspieler war damals zum ersten Mal den Bund der Ehe eingegangen. Obwohl er zuvor ganze 13 Jahre mit Liz Hurley (54) liiert war, hatte er nie den Schritt vor den Altar gewagt. Vor rund zwei Jahren war es dann soweit – Hugh hat seiner neuen Freundin Anna Eberstein (36) das Jawort gegeben. Ihre Liebe genießen die beiden meistens allerdings ganz privat. Bei den BAFTA-Awards freuten sich die Fans deswegen umso mehr über einen seltenen, gemeinsamen Auftritt des Paares.

Bei der Verleihung des Film-Preises, der oft auch als die britischen Oscars bezeichnet wird, stellen sich Hugh und seine Anna zusammen dem Blitzlichtgewitter. Übers ganze Gesicht strahlend und Arm in Arm posierten die beiden vor den Fotografen. Während der "Notting Hill"-Darsteller sich in einen schwarzen Anzug mit Fliege geschmissen hat, trug seine Frau ein Mini-Kleid in derselben Farbe. Mit einer schwarz-transparenten Strumpfhose, High Heels, einer Clutch und goldenen Ohrringen rundete die 36-Jährige ihr Outfit ab.

Auch ein anderes Pärchen nutzte diesen Anlass für einen süßen Liebes-Auftritt. Joshua Jackson (41) und seine Partnerin Jodie Turner-Smith zeigten sich total verliebt bei dem Event. In einem knallgelben Prinzessinnen-Kleid präsentierte die Bald-Mama ihre XXL-Babykugel.

Getty Images Anna Eberstein und Hugh Grant

Getty Images Anna Eberstein und Hugh Grant bei den British Academy Film Awards 2020

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith bei den BAFTA-Awards

