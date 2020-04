Es könnte noch dauern, bis Oliver Pocher (42) seine Kinder wiedersieht. Vor Kurzem litten der Comedian und seine Frau Amira (27) an den Symptomen von Covid-19. Während die beiden mittlerweile wieder fit sind, könnte ihm die momentane Lage dennoch einen Strich durch die Rechnung machen. Eigentlich wollte Oli im Sommer seine Kinder treffen. Wegen der aktuellen Beschränkungen könnte das jedoch ins Wasser fallen.

Wie er nun in seinem Podcast Die Pochers hier! verrät, sieht er der 42-Jährige das lang ersehnte Treffen noch nicht kommen. Seine gemeinsamen Kinder mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (37), Emanuel, Elian und Nayla, leben in den Vereinigten Staaten. "Wenn bis zum 31. August schon mal Großveranstaltungen abgesagt werden, dann weiß ich nicht, wie Flieger mit 300 oder 400 Leuten [...] gecheckt werden sollen", bemerkt Oliver. In den USA beginnen die Sommerferien schon am 3. Juni.

Auch Amira wäre bedrückt, wenn sie die drei nicht sehen könnte: "Ich vermisse die schon. Ich hatte mich auf diesen Sommer gefreut." Dennoch sind die beiden der festen Überzeugung, dass die Gesundheit in jedem Fall vorgehe.

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Chris Emil Janßen / ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019



