Schwangerschafts-Endspurt bei Lilli Hollunder (33)! Im Dezember vergangenen Jahres verkündeten die Schauspielerin und ihr Mann, Fußball-Star René Adler (35), dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem gibt die werdende Mama ihren rund 16.000 Followern auf Social Media regelmäßig Updates und präsentiert ihren wachsenden Babybauch. Und der ist mittlerweile richtig groß – sogar so groß, dass sich Lilli nun an Renés Kleiderschrank bedienen muss.

Die 33-Jährige hat mittlerweile die 38. Schwangerschaftswoche erreicht und zeigt auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto von ihrer XXL-Kugel – witziges Detail: Lilli trägt eine Männer-Boxershorts. In der Bildunterschrift erklärt sie auch, warum: "Erst nahm ich seine Shirts, dann seine Pullover und jetzt seine Unterhosen. Ich bin hinter dir her, René Adler." Durch den Hashtag #nichtspasstmehr ist auch klar, weshalb sie ihrem Mann die Klamotten abzieht: Ihre eigenen Kleidungsstücke sind ihr mittlerweile einfach zu klein.

Kurz vor der Geburt durchlebt Lilli zudem eine wahre Achterbahn der Gefühle, wie sie kürzlich in einem Post mit einer Nachricht an ihr Ungeborenes offenbarte: "An manchen Tagen vermisse ich dich schon so sehr. An anderen mache ich mir in die Hose und denke: 'Oh Gott, auf was haben wir uns da nur eingelassen?'" Diese Schwangerschaft und die Zeit als Mama werden wohl "DAS Abenteuer" ihres Lebens.

