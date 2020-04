So denkt Lilli Hollunder (33) über eine potenzielle Entbindung ohne ihren Ehemann René Adler (35)! Im Dezember teilten die Schauspielerin und der ehemalige Fußballer ihr Glück mit der Öffentlichkeit: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs! Lilli ist nun schon in der 36. Schwangerschaftswoche angelangt. Viel Zeit bis zur Geburt verbleibt also nicht mehr. Doch aufgrund der aktuellen Situation könnte René die Ankunft seines Babys verpassen.

Schon jetzt dürfe der frühere Kicker nicht mehr bei den Ultraschalluntersuchungen dabei sein. Noch schlimmer wäre es für Lilli aber, wenn er sie nicht bei der Geburt unterstützen dürfte. Gegenüber Gala erklärte sie: "Dramatisch wäre es, wenn er nicht mit in den Kreißsaal darf. Nicht nur aus egoistischen Motiven von meiner Seite her, sondern weil er bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein will." Das Paar wolle diesen Weg unbedingt gemeinsam gehen.

Die 33-Jährige habe jedoch auch Verständnis für die Sicherheitsvorkehrungen in den Krankenhäusern. "Ich bin dankbar, solange noch natürliche Geburten angeboten werden", betonte sie. Lilli gab jedoch zu, dass es auf emotionaler Ebene ein Problem für sie darstellen würde, müsste sie auf ihren Partner verzichten. Doch auch auf diesen Worst Case fühlt sie sich insgesamt gut vorbereitet: "Ich weiß auch, ich würde das allein schaffen!"

Instagram / lilli Lilli Holunder

Instagram / lilli Lilli Holunder im Februar 2020

Getty Images René Adler und Lilli Hollunder



