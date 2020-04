Was findet Calvin Kleinen nur an diesen Ladys? Der Telekom-Mitarbeiter nahm mit seiner Freundin Pia Peukmann an dem Experiment Temptation Island teil. Gemeinsam mit drei anderen Paaren wollten die beiden auf der Insel der Versuchung ihre Treue testen. Schon nach den ersten Folgen ist klar – der Muskelmann kann seine Finger nicht bei sich lassen. Erst geht er mit Verführerin Roxy auf Tuchfühlung und zuletzt bandelt er mit Jacqueline Siemsen an. Promiflash hat bei Calvin nachgefragt, warum er gerade diese drei unterschiedlichen Damen so anziehend findet.

Im Promiflash-Interview verriet der Blondie, was er besonders an jeder einzelnen Kandidatin schätzt. "Pia ist ein sehr loyaler Mensch, das schätze ich an ihr. Ich schätze bei Pia einfach ihren Charakter", schwärmte er über seine aktuelle Partnerin. Besonders gefalle ihm auch ihre Hilfsbereitschaft und ihre einfühlsame Seite. "Pia hat ganz klar den Nummer eins Charakter. Sie ist super-sympathisch und witzig", erklärt er weiter. Daher tue ihm besonders leid, dass er sie mit seinem Verhalten in der Sendung verletzt habe. Äußerlich überzeuge sie mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Lächeln.

Doch für Roxy findet der Kuppelshow-Teilnehmer auch positive Worte: "Ihr Booty ist halt der Wahnsinn!" Und die dunkelhaarige Beauty kann noch mehr, als nur gut aussehen. "Roxy ist sehr hilfsbereit, mit der kann man sehr gut arbeiten. Du kannst dich auf sie verlassen. Sie steht hinter dir", erzählte er im Gespräch. Optisch und charakterlich scheint alles zu passen: Physisch sei sie "der Wahnsinn" und dabei auch super-sympathisch.

Mit Jacky ist Calvin zuletzt in Berührung gekommen. Die beiden verbrachten etliche feuchtfröhliche Abende im Schlafzimmer des 27-Jährigen – intim wurde es bei ihnen aber noch nicht. "Charakterlich ist Jacky eine sehr gute Verführerin", meinte Calvin gegenüber Promiflash. Sie sehe sehr gut aus, könne sich gut bewegen und gut reden. Optisch sei sie seiner Meinung nach ein Gesamtpaket, da sie von allem etwas habe. Doch eine Sache stört den Nachwuchs-Rapper: "Ich mag bei Jacky nicht dieses Teuflische und dieses Gehässige, sondern ich mag ihre süße Art und ihr süßes Dasein"

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / mrs__pp_ Pia Peukmann, "Temptation Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / _roxytv_ "Temptation Island"-Teilnehmerin Roxy

Instagram / jacqueline.siemsen Jacky Siemsen im März 2020

Welche von den drei Frauen würde am besten zu Calvin passen? Pia. Roxy. Jacky. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de