Ist der Flirt zwischen Calvin Kleinen und Jacqueline Siemsen bereits nach sechs Folgen vorbei? Der 27-Jährige nahm mit seiner Freundin Pia Peukmann an der zweiten Staffel von Temptation Island teil. Seine Finger kann der Telekom-Mitarbeiter jedoch nicht ganz bei sich behalten, vor allem mit der tätowierten Verführerin kommt er sich immer öfter gefährlich nah. Jetzt wendet sich plötzlich das Blatt: Die Turteltauben zoffen sich heftig!

In der aktuellen Folge geraten die Tänzerin und der Muskelmann aneinander. Während Jacky vor Calvin einen sexy Tanz hinlegt und ihre Hüfte lasziv kreisen lässt, will er einfach nur, dass sie geht. "Lass mich doch mal in Ruhe", sagt er ihr ins Gesicht. Sie versteht das Problem nicht, aber fordert ihn auf, dann nicht mehr zu ihr zu kommen. "Wenn sie das ernst meint… Ich will ihr ja nicht weh tun", erklärt der Blondie im Interview und denkt offenbar, dass Jacqueline mehr von ihm möchte.

Ob Calvin sein Verhalten im Nachhinein bereut? "Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit mir. In ein paar Situationen habe ich mich dumm angestellt, aber scheiß drauf", meint der Fitness-Lover gegenüber Promiflash. Er verstehe allerdings, dass er wegen seines Auftritts in der Fremdgeh-Show bei den Zuschauern nicht besonders gut angekommen sei.

