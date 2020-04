Das ist mal ein außergewöhnlicher Wunsch! Bereits am 30. März hatte André Krzykowski bei Wer wird Millionär? versucht, die Million zu knacken. Bis über die Marke von 32.000 Euro hat es der Kandidat in der Spielshow bisher geschafft. Drei Wochen später sitzt er nun wieder Günther Jauch (63) gegenüber. Der Videojournalist aus Oer-Erkenschwick weiß auch schon ganz genau, was er mit seinem Gewinn vorhat: Er möchte sich einen neuen Nachnamen kaufen!

André ist mit seinem schwer aussprechbaren Nachnamen so unzufrieden, dass er ihn so schnell wie möglich ändern will. Der Moderator fragte den 24-Jährigen, warum ihm sein Name eigentlich nicht gefalle. "Na, haben Sie sich den mal angesehen?", gab der Kandidat keck als Antwort zurück. Eine große Siegesprämie bei dem RTL-Format würde ihm dabei helfen, seinen Traum zu erfüllen. Denn eine Namensänderung sei ein Behördengang, für den man einen triftigen Grund brauche und der bis zu 1.000 Euro kosten könne.

Wie er stattdessen heißen möchte, weiß er auch schon: Valentino. Das war nämlich der Mädchenname seiner Mutter. Günther Jauch schlug ihm auch eine andere Möglichkeit vor: Er solle seine Freundin heiraten und ihren Namen annehmen. Dann würde er in Zukunft André Falk heißen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Das Set von "Wer wird Millionär?"

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator



