Günther Jauch entsetzt das TV-Publikum mit Frauen-Witz

Am Ostersonntag läuft bei RTL eine neue Ausgabe der "3-Millionen-Euro-Woche" bei Wer wird Millionär?. Doch gleich zu Beginn der Sendung kommt es laut Westfälischer Anzeiger zu einem Fauxpas. Moderator Günther Jauch (68) sorgt mit einem unbedachten Spruch für Raunen im Studio. Nachdem Kandidat Sven Günther Chalupa bei der 4.000-Euro-Frage Hilfe aus dem Publikum braucht, erzählt Günther zur Lösung – Keuchhusten – eine persönliche Anekdote aus seiner Jugendzeit.

Die Frage, die den Moment ins Rollen bringt, lautet: "Eine Impfung gegen Pertussis soll wovor schützen?" Günther selbst hätte die richtige Antwort "Keuchhusten" gewusst, weil er bei seiner früheren Arbeit in einer chemischen Fabrik Arzneimittel ausgeliefert habe. Er sagt weiter: "Tussamag – das war ein Hustenlöser. Und deswegen weiß ich, dass das was mit Husten zu tun hat – sonst hätte ich es mit Frauen in Verbindung gebracht." Das Wortspiel mit "Tussa" als salopper Ausdruck für Frauen löst spürbares Unbehagen im Publikum aus. Das bemerkt auch Günther und reagiert schnell mit einem "Entschuldigung!".

Günther, seit Jahren einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands, wird vom Publikum für seine lockere Art und humorvollen Zwischenbemerkungen geschätzt. Diesmal bewegt sich der Moderator aber auf einem schmalen Grat. Dennoch gehört er zu den beliebtesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen und moderiert "Wer wird Millionär?" bereits seit 1999. Dass er auch in unangenehmen Situationen souverän bleibt und Verantwortung übernimmt, hat er in der Vergangenheit mehrfach bewiesen.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Getty Images Günther Jauch, Februar 2025

