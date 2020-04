Haben Rebecca und Tim etwa für den ersten Höhepunkt in der diesjährigen Big Brother-Staffel gesorgt? Seit fast drei Monaten leben die Kandidaten schon auf engstem Raum in dem TV-Container. Bisher ging es dabei aber – vor allem im Vergleich zu früheren Staffeln – noch sehr jugendfrei zu. In der vergangenen Folge brachten Rebecca und Tim die Bettlaken allerdings ordentlich zum Glühen. Hatten die beiden etwa den ersten Sex im diesjährigen "Big Brother"-Haus?

Die Blondine und der 21-Jährige kommen sich schon seit einigen Tagen immer näher und teilen sich Nacht für Nacht ein Bett. Jetzt wurde es unter ihrer Bettdecke allerdings besonders heiß. Sehr eindeutige Bewegungen und schweres Atmen machten klar: Bei Rebecca und Tim lief mehr als nur Kuscheln. "Wir sind gerade der Bedeutung von Petting auch mal auf die Spur gegangen", erklärte Rebecca. Aber war das wirklich nur Petting oder nicht schon mehr?

Den anderen Container-Bewohnern sind die Frühlingsgefühle der beiden natürlich auch nicht entgangen. "Tim und Rebecca liegen wie immer im Bett und machen Trockensex", meinte Pat schon vor einigen Tagen zu den anderen "Big Brother"-Mitstreitern. Glaubt ihr, Tim und Rebecca hatten tatsächlich Sex? Stimmt ab!

© SAT.1/Arya Shirazi Rebecca, "Big Brother"-Kandidatin 2020

© SAT.1/Arya Shirazi Tim, Kandidat bei "Big Brother" 2020

Big Brother, Sat.1 "Big Brother"-Kandidaten Rebecca Zöller und Tim



