Promiflash-Leser finden "Big Brother"-Container langweilig!

Am gestrigen Abend war es endlich so weit: Die langersehnte neue Staffel von Big Brother hat begonnen. Die Zuschauer dürfen sich nun wieder auf gute Unterhaltung in spannenden Challenges und mehr oder weniger tiefgründige Gespräche freuen. Die 16 Bewohner werden in den kommenden hundert Tagen auf engstem Raum leben und unter ständiger Beobachtung des großen Bruders stehen. Dass all das in dem bereits bekannten "Big Brother"-Container stattfindet, kommt allerdings gar nicht gut an – der Großteil der Promiflash-Leser ist davon genervt!

Das Umfeld und die Behausung der neuen Gäste sind dem Publikum bereits aus der vergangenen Promi Big Brother-Staffel bekannt, die im November 2023 ausgestrahlt wurde. Von insgesamt 1098 Promiflash-Lesern [Stand: 5. März, 10:01 Uhr] finden es 937 (85,3 Prozent) superlangweilig, dass es wieder im gleichen Container stattfindet. Nach wie vor besteht der Wohnraum aus einer einfachen Halle, die nur spärlich mit Mobiliar gefüllt wurde. Die Umfrage-Teilnehmer hoffen, dass noch etwas Spannenderes geplant ist. Immerhin 161 Leser (14,7 Prozent) finden es ganz cool, dass es in den bekannten Räumen stattfindet – sie mögen das Prinzip scheinbar.

In den vergangenen Staffeln war die Behausung der Teilnehmer noch etwas kreativer ausgefallen. So lebten beispielsweise die Bewohner, die im Dezember 2008 eingezogen waren, unter dem Motto "Himmel und Hölle" in zwei verschiedenen Bereichen. Dabei war der Himmelsbereich die luxuriöse Ebene und die Hölle der kalte und enge Bereich derjenigen, die es durch verlorene Matches oder Regelverstöße nicht hinausschafften. Auch in den weiteren Jahren ließ sich der große Bruder einiges einfallen – mal schauen, ob es 2024 noch eine Überraschung geben wird.

Seven.One / Willi Weber Kandidaten bei "Big Brother" 2024

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

