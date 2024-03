Zuschauer begeistert: Big Brother zettelt direkt Streit an!

Es geht direkt los! Die 17 Big Brother-Kandidaten sind nun vollzählig. In den nächsten 100 Tagen wird die bunt-zusammengewürfelte TV-WG gemeinsam in Isolation verbringen und dabei auf Schritt und Tritt von Big Brother beobachtet. Wenn so viele unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, bedeutet das: Streitpotenzial. Schon in den ersten Minuten im Haus sorgt der große Bruder für eine angespannte Stimmung zwischen den Bewohnern – ganz zur Freude der Fans!

In einem Spiel sitzen die Kandidaten zusammen an einem Tisch und reichen ein Paket herum. Wenn die Musik stoppt, soll die Person mit dem Paket vor der Gruppe äußern, auf wen sie am ehesten im Container verzichten könnte. "Direkt Gift versprühen, sehr gut!", schreibt ein User begeistert auf X. "Gewisses Streit- und Diskussionspotential sehe ich da schon", meint ein anderer Nutzer. Ein weiterer Zuschauer scheint darüber sichtlich amüsiert: "Fies. Ich lieb's", kommentiert er auf der Social-Media-Plattform.

Als Erstes hat es den 28-jährigen Nicos getroffen. Von seinen Mitbewohnern wurde der 80er-Jahre-Fan nominiert. Ein Fan reagiert einfühlsam: "Finde ich aber ein bisschen blöd. Wenn, dann eine normale Nominierung und nicht so", äußert er sich solidarisch auf der Plattform. Doch Nicos sollte nicht der Einzige bleiben: Auch Mitstreiterin Jacqueline wurde gewählt.

Seven.One / Willi Weber Maxime, "Big Brother"-Kandidatin 2024

Seven.One / Willi Weber Sandro, "Big Brother"-Kandidat 2024

