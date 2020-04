Oliver Pocher (42) gibt seinen Heiratssegen! Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten der Comedian und Michael Wendler (47) nicht unbedingt gute Worte füreinander übrig. Weil Oli sich immer wieder über ihn und seine Neu-Verlobte Laura Müller (19) lustig machte, lagen die beiden Männer bis zu ihrem klärenden TV-Duell im Clinch. Seither herrscht weitestgehend Friede, Freude, Eierkuchen. Und so verwundert es natürlich auch nicht, dass sich Oli nun auch zur frischen Verlobung seines einstigen Kontrahenten ausgiebig zu Wort meldet – natürlich nicht ganz ohne Seitenhiebe!

Zu diesem Anlass widmet Oli den Turteltauben direkt mal ein Instagram-Posting: "DIE Verlobung des Jahres von meinem Freund und seinem Adoptivkind Laura, alle inklusive mir sagen 'Glückwunsch'", lautet der Text zum Beitrag. Und auch in dem dazugehörigen Video ist der nächste Beziehungsschritt natürlich ein zentrales Thema: "Er hat endlich nach langem Hin und Her – und kurz bevor Laura bei Let's Dance rausfliegt – gesagt: 'Möchtest du bitte mich adop... heiraten? Und sie hat 'Ja' gesagt. Und das grammatikalisch so unfassbar richtig!"

Mittlerweile dürften Michael und Laura aber bestens wissen, wie sie Olis kleine Disse aufzufassen haben. Während der Spaßvogel seine spitzen – wenn auch nicht ganz ernst gemeinten – Bemerkungen zur Liebe der beiden nicht lassen kann, setzt Micha in der vergangenen Zeit öfter auf liebe Worte unter Olis Beiträgen. Als der 42-Jährige sich kürzlich aufgrund seiner Erkrankung in häusliche Quarantäne begeben musste, wünschte ihm der Sänger direkt mal "Gute Besserung" im Netz.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020

Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln im August 2016



