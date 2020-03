In Krisenzeiten sind sie füreinander da! Noch vor wenigen Tagen lieferten sich Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) wilde Parodie-Abschläge im Netz und traten sogar in einem TV-Duell gegeneinander an. Mittlerweile hat der Comedian allerdings ganz andere Opfer gefunden – aus der Corona-Quarantäne mit seiner kranken Frau Amira hetzt er jetzt gegen Influencer, die nicht aufs Reisen verzichten können. Der Streit mit dem Schlagerstar ist längst vergessen: Michael wünscht dem Paar nur das Beste.

"Gute Besserung euch beiden!" kommentiert der 47-Jährige einen Instagram-Beitrag seines einstigen Konkurrenten und hofft, dass es nicht nur der positiv auf die Atemwegskrankheit getesteten Amira bald besser geht, sondern auch, dass Oli selbst sich nicht angesteckt hat. Schon seit mehreren Tagen sitzen der ehemalige Let's Dance-Kandidat und seine Liebste im selbst auferlegten Hausarrest, um andere nicht zu gefährden. Aber nicht nur von Michael bekommt er gerade mentale Unterstützung – auch viele andere Stars äußeren ihre guten Wünsche. Darunter beispielsweise Ex-Bachelor Andrej Mangold (33), Comedy-Star Chris Tall (28) und Tanz-Juror Jorge Gonzalez (52).

Ein anderer VIP-Zoff kann hingegen auch in Corona-Zeiten nicht so schnell vergessen werden. Weil Rafi Rachek (30) verlauten ließ, dass er sich eine andere Frau als Carina Spack an Serkan Yavuz' (26) Seite wünsche, war die Blondine mächtig sauer. Als der Kölner dann verkündet hatte, sich mit dem Virus infiziert zu haben, war für Carina klar: "Ich sag dir, oben passt jemand ganz fest auf mich auf und der regelt gerade alles. #Karma."

Instagram / oliverpocher Amira Pocher

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020

SAT.1/Richard Hübner; Getty Images Collage: Carina Spack und Rafi Rachek



