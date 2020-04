Bei Marie Nasemann (31) und ihrem Freund Sebastian Tigges wird offenbar schon die Zeit nach der Geburt geplant! Im Oktober des vergangenen Jahres verkündete das Paar, dass es sein erstes Kind erwartet. Inzwischen ist das Model fast am Ende seiner Schwangerschaft angekommen. Lange muss sich die Beauty nicht mehr gedulden, bis sie ihr Baby in den Armen halten darf. Doch wie wird der Alltag nach der Entbindung aussehen? Maries Partner möchte in Elternzeit gehen.

"Mein Freund wird ein Jahr Elternzeit nehmen", verriet Marie im Interview mit der Zeitschrift Vogue. Mit ihren Jobs würden die werdenden Eltern zwar beide gleich gut verdienen, aber die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2009 könne ihre Zeit freier einteilen und auch viel von zu Hause aus arbeiten. "Ich bleibe optimistisch, dass wir das hinkriegen und ein wunderschönes Jahr mit ganz viel Zeit zu dritt verbringen können", erhofft sich die dunkelhaarige Schönheit.

In Hinblick auf die Geburt machte Marie in den vergangenen Wochen die momentane Situation allerdings besonders schwer zu schaffen: "Aktuell darf mein Partner nur mit in den Kreißsaal und danach nicht mit auf die Wochenstation", erklärte sie. Inzwischen konnte sich die Umweltaktivistin allerdings von den Sorgen befreien und genießt die letzten Momente ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen.

