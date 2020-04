Marie Nasemann (31) kugelt sich durch den Frühling – Schmetterlinge im Bauch inklusive! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet mit ihrem Partner Sebastian Tigges in wenigen Wochen ihr erstes Kind. Die Model-Beauty lässt die Fans auf ihren Social-Media-Kanälen an ihrer Schwangerschaft teilhaben: Sie postet witzige Videos darüber, wie anstrengend ein Babybauch manchmal sein kann, und teilt zahlreiche zuckersüße Kugel-Fotos. Und mit so einem begeistert die Brünette ihre Fans jetzt erneut – und das nicht alleine!

Auf Instagram hat die 31-Jährige ein inniges Bild mit ihrem Liebling gepostet. Sie schmiegt sich darauf eng an Sebastian und gibt ihm einen liebevollen Kuss auf den Hals, während er sie strahlend im Arm hält. Doch der absolute Hingucker auf dem Schnappschuss ist wohl Maries Körpermitte. Die Influencerin trägt auf dem Foto lediglich einen Sport-BH und gewährt somit ihren Fans einen Blick auf ihren Babybauch – der mittlerweile schon eine beachtliche Größe hat!

Und lange muss Marie Nasemann jetzt auch nicht mehr auf ihren kleinen Liebling warten – sie hat noch rund zwei Wochen vor sich, bis sie die 40. Schwangerschaftswoche erreicht hat. Bei der TV-Bekanntheit ist also Babybauch-Endspurt angesagt.

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges und Marie Nasemann

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Januar 2020

