Marie Nasemann (30) und ihr Partner durchleben momentan eine aufregende Zeit! Erst vor wenigen Tagen gab das Model die zuckersüßen Neuigkeiten bekannt: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Im Netz teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin dazu einen süßen Schnappschuss mit einem Ultraschallbild des kleinen Wunders. Mit Promiflash plauderte die Laufstegschönheit auf dem roten Teppich über ihre Schwangerschaft und die einen oder anderen Gelüste.

Während es bei einigen Schwangeren zu ganz kuriosen Kombinationen wie sauren Gurken mit Schlagsahne kommen kann, vertraue Marie auf einen echten Klassiker! Zu Beginn habe die Beauty nur sehr wenig Appetit gehabt: "Das einzige, was echt immer gut ging, waren Pommes rot-weiß", verriet die werdende Mami im Promiflash-Interview am Rande der GQ Men of the Year 2019 Awards in Berlin.

Ein deutlicher Babybauch ist bereits erkennbar. Die Veranstaltung war ihr Red-Carpet-Debüt in anderen Umständen. Dabei seien die ersten Monate absolut kein Zuckerschlecken gewesen – mittlerweile gehe es Marie aber wieder besser: "Ich freu mich total, dass ich endlich wieder richtig fit bin", erzählte sie.

