Seltene Einblicke in die Beziehung von Simone Thomalla (55) und Silvio Heinevetter (35)! Seit über zehn Jahren sind die Schauspielerin und der Handballtorwart liiert und offensichtlich ohne Trauschein glücklich. Einen Großteil der Zeit führen sie eine Fernbeziehung: Während sie ihren Lebensmittelpunkt in Berlin hat, ist er in Hessen für seinen Verein MT Melsungen tätig. Nun war das Paar via Video-Call bei einer TV-Show zu Gast und plauderte darüber, wie es ist, während der Quarantäne plötzlich aufeinander zu hocken...

"Wir waren immer viel unterwegs die zehn Jahre, die wir zusammen sind. Und das hält unsere Liebe frisch", erklärte Simone bei der Talkshow MDR Riverboat, während sie und Silvio gemütlich auf ihrem heimischen Sofa saßen. Dass ihr Liebster nun ständig zu Hause ist, sei für die 55-Jährige eine ungewohnte Situation. "Jetzt ist es so, dass ich ihn schon mal frage: Willst du nicht mal Motorrad fahren gehen oder in die Küche?", gab sie zu. Das Paar hat jedoch einen Vorteil, der dazu beiträgt, unnötige Streits zu vermeiden. "Wir haben zum Glück eine große Wohnung, in der wir uns auch mal separieren können und uns nicht sehen müssen. Man braucht ab und zu ein bisschen Abstand", erklärte Silvio.

Simone und Silvio sind aber auch froh, sich in diesen Tagen zu haben. "Er ist mein Fels in der Brandung und ohne ihn würde ich die Zeit wahrscheinlich nicht überstehen", stellte die Mutter von Sophia Thomalla (30) bezüglich ihres Lebensgefährten klar und auch der Sportler versicherte: "Es ist natürlich schön, dass wir hier zusammen sein können."

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in "Die 20 Jahre Show" von Andrea Berg

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinvetter in Berlin 2012

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla und Silvio Heinevetter

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in Berlin, 2012



