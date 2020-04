Aufgrund der aktuellen Lage können auch Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) ihre sonst so vielen Termine nicht wie gewohnt wahrnehmen. Stattdessen steigen sie wie die meisten anderen auf Video-Calls um, damit sie dennoch Interviews auf ihrem Landsitz in Norfolk geben können. Dabei sehen sie sogar einige Vorteile in der "neuen" Kommunikationsmethode. Eine Reporterin verrät nun, warum die beiden Royals Fans von Online-Treffen sind!

In der vergangenen Woche führte die BBC-Journalistin Tina Daheley für den Coronavirus Newscast ein Interview mit William und Kate, in dem sie bestätigten, dass sie die virtuelle Arbeitsweise bevorzugten – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Man müsse sich nicht mit all den anderen Dingen herumschlagen und nur eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung haben und eine Menge Leute treffen. [...] Sie mögen es, dass man ein ausführliches Einzelgespräch mit den Leuten führen kann", erzählt Tina. Außerdem sprachen die dreifachen Eltern über das Thema Home Schooling: Es sei zunächst "herausfordernd gewesen", aber am Ende habe es allen Spaß gemacht.

Neulich gab Kate zu, dass sie Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) sogar in den Osterferien weiter unterrichtet habe. Sie fühle sich zwar "sehr gemein" gegenüber ihren Kids, dennoch finde es es erstaunlich, wie viel Ausdauer die Kleinen an den Tag gelegt hätten.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Videochat mit Schülern der Casterton Primary Academy

Getty Images Herzogin Kate mit Prinz William und den beiden Kindern, September 2019

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2020

Macht ihr auch gerade Home-Office und habt viele Video-Calls? 236 Stimmen 128 Ja, und ich finde es gut so. 108 Nein, für mich hat sich nicht viel geändert in der jetzigen Zeit.



