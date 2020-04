Es war eine Schocknachricht für alle Fans: Show-Urgestein Frank Thelen (44) verlässt Die Höhle der Löwen! Im November hatte das Zahlengenie bekannt gegeben, nach der siebten Staffel aus der Tüftlershow auszusteigen, weil es sich im TV nicht mehr wohl fühle. Gestern Abend war es so weit: Nach knapp sechs Jahren war Frank zum letzten Mal in dem Format zu sehen – natürlich ein besonders emotionaler Moment für seine Kollegen. So rührend verabschiedet sich Ralf Dümmel (53) von dem Unternehmer!

Auf Instagram veröffentlichte Ralf ein Throwback-Foto mit Frank, das wohl im Jahr 2016 entstanden ist, als er selbst zur Löwenriege dazugestoßen war. "Danke Frank, dass du mich von Tag eins an einfach so cool aufgenommen hast", schrieb er dazu und schwärmte: "Danke Frank, dass du die Start-up-Branche in Deutschland vorangetrieben hast und die ersten Grundsteine gelegt hast. Danke Frank, dass du dich nicht verstellst und egal, ob vor oder hinter der Kamera, du immer du selbst bist."

Ralf sei sehr traurig über Franks Entscheidung, "Die Höhle der Löwen" zu verlassen, aber er verstehe die Gründe. "Auch wenn wir uns nun nicht mehr regelmäßig bei den Dreharbeiten sehen, hoffe ich und bin mir ganz sicher, dass wir Löwenfreunde fürs Leben geworden sind!", betonte der Bad Segeberger. "Du kannst so stolz auf dich sein! Viel Erfolg weiterhin!"

